Barwny Orszak Trzech Króli przeszedł przez Nakło. To tradycja kultywowana od siedmiu lat [zdjęcia]

Najdłuższą trasę miał do pokonania orszak, który wyruszył z kościoła p. w. NMP Królowej Polski. Do udziału w pochodzie zaproszono całe rodziny i tak było. Uczestnicy mieli na głowach niebieskie korony, machali niebieskimi balonikami. Grupa która wyruszyła spod kościoła p. w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika miała gadżety w zielonych barwach. Kolor czerwony zarezerwowano w tym roku dla wiernych podążających na rynek z nakielskiej Fary.

Monarchowie na koniach

Każdy orszak prowadził król na koniu. To zasługa Wiesława Weselskiego i jego stajni w Gorzeniu. Dziękowała mu za to Anna Maćkowska, dyrektor SP nr 2 w Nakle, która powitała wszystkich uczestników orszaku na nakielskim rynku.

- Trzej królowie przybyli do nas niosąc pokój ludziom wszem. Chciałbym wszystkim mieszkańcom życzyć, by rok 2024 był właśnie rokiem pokoju i zdrowia. By ta straszna wojna u naszych granic się skończyła, by skończyła się pandemia. Młodzieży życzę, by rok upłynął im na realizacji planów i rozwoju zainteresowań także tych sportowych – mówił do zebranych burmistrz Sławomir Napierała.

Zdrowia, a także tego by rok 2024 nie był gorszy od poprzedniego życzył nakielanom starosta Tadeusz Sobol.

W imieniu nakielskich księży głos zabrał ks. Michał Adamczyk, proboszcz parafii p. w. św. Wawrzyńca w Nakle. - Cieszę się, że we współpracy parafii z miastem i ludźmi dobrej woli możemy się tu gromadzić – mówił kapłan i powołując się na inauguracyjną homilię Jana Pawła II wezwał mieszkańców, by nie obawiali się otworzyć na oścież drzwi Chrystusowi. On wie co nosi w sobie każdy człowiek.