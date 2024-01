Kolejni 100-latkowie w Nakle i gminie Szubin. Huczne jubileusze pełne życzeń i wspomnień

To kolejne setne urodziny w Nakle w ostatnich tygodniach. Bo w listopadzie pięknego wieku nakielscy harcerze gratulowali druhnie Aldonie Siudzińskiej, osobie wielce zasłużonej dla Hufca Nakło. Teraz, w restauracji Stary Spichlerz w Nakle uczczono setne urodzony innej nakielanki – pani Ireny Bury.

Aktywność receptą na długowieczność

Zachowała także pogodę ducha, choć życie jej nie oszczędzało. Miała 16 lat gdy wybuchła II wojna światowa. Wraz z rodziną uciekła przed okupantem aż pod Warszawę. Po kilku tygodniach tułaczki, ograbieni przez Niemców, wrócili w rodzinne strony, by zmierzyć się z nową rzeczywistością.

W czasie wojny jubilatka zarabiała na życie opiekując się dziećmi Niemca. Dobrze pamięta też wkroczenie do Nakła wojsk radzieckich. Dwóch żołnierzy skorzystało z ich gościny przy okazji kradnąc kosztowności. Po wojnie pani Irena pracowała m. in. w Urzędzie Gminy.

Swego męża, który był ślusarzem poznała już po wojnie. W 1955 r. wzięli ślub. Mieli troje dzieci, doczekali się czworga wnucząt. Na jubileusz do Starego Spichlerza licznie zjechała rodzina. Z życzeniami i kwiatami pospieszyli także przedstawiciele lokalnych władz. Pięknego wieku jubilatce winszowali m. in. wiceburmistrz Piotr Kalamon oraz Magdalena Dankowska, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich w nakielskim magistracie. Winszujemy i my.