Basen zamknięty prawie dwa lata. Konserwatorem ojciec wiceburmistrza. Co tam się dzieje?

Niektórzy chełmnianie dopytują, kiedy w końcu będzie otwarty basen?

- Nie na przełomie roku, nie wiosną, teraz też nie. To kiedy? Co tam się dzieje? Wyliczyłem, basen jest już nieczynny prawie dwa lata - mówi Czytelnik. - Kilka razy zmieniały się daty oddania go do użytku. Ostatnia - 15 listopad też została przesunięta. Teraz słyszę, że basen nie zostanie otwarty w tym roku - tym razem uszkodzone są podobno pompy. A już nawet wypełnili nieckę wodą. Nalali tej wody, by nalać i zapłacić rachunek? W swoim domu też by tak burmistrz zrobił?

- Zima idzie, lekcje wuefu pokrywają się w sali sportowej kilku klasom, tłok można było rozładować część uczniów kierując na basen. Ale basen nieczynny - ubolewają nauczyciele. - Poza tym, działał też klub, w którym dzieci trenowały pływanie, a teraz nie mogą tego robić. Widziałem, że położono płytki, a potem je skuwano, bo spękały. To wyrzucanie pieniędzy! Kto pokrył koszty? Kiedy konserwatorem był pan Szok to problemów na basenie praktycznie nie było, a urządzeniami - gdy zachodziła potrzeba - zajmował się serwis. Szybko, sprawnie. Teraz robi to ojciec wiceburmistrza? Może powiedzą, czy to prawda, że właśnie uszkodzone zostały jakieś urządzenia - panel sterowania, pompy? Przez niefachowość są te problemy i przez 20 miesięcy dzieci i młodzież są bez basenu.