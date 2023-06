Baseny zewnętrzne w Kujawsko-Pomorskiem. Zobacz ile kosztuje wstęp w 2023 roku

Całoroczne baseny zewnętrzne w Kujawsko-Pomorskiem

W regionie mamy baseny zewnętrzne całoroczne, z wodą termalną. Znajdują się one w Grudziądzu i Ciechocinku. Są to jednak nieduże niecki, służące głównie do posiedzenia i relaksu. Mamy w nich masażery. Do pływania czy szaleństwa z dziećmi jest zdecydowanie za mało miejsca.