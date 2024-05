Baumgart-Witan wróciła na tor i powalczy na Bahamach o igrzyska. „Jestem pełna optymizmu”

Dla bydgoszczanki to pierwszy start po długiej przerwie spowodowanej kontuzją. – Zasady są bardzo trudne, więc wszyscy tutaj na siebie chuchamy i dmuchamy, że było zdrowie, ale także odpowiednia forma. To jest dopiero początek sezonu, więc jeszcze nie do końca nie wiemy na co nas stać, ale treningi wyglądają obiecująco i bardzo się cieszę, że wróciłam – dodaje złota i srebrna medalistka igrzysk olimpijskich w Tokio.

Zawodnicy nie ukrywają, że bardzo lubią zawody organizowane na Bahamach. Poprzednie mistrzostwa świata w biegach sztafetowych odbyły się wprawdzie w Chorzowie, a jeszcze wcześniejsze w japońskiej Jokohamie, ale za to w 2014, 2015 i 2017 roku rywalizację sztafet organizowano właśnie w stolicy Bahamów. – Ogólnie wcześniejsze mistrzostwa świata sztafet były zawsze ogromną przyjemnością, bo to była dobra zabawa, ale też zawsze byłyśmy w formie, a nie wszystkie reprezentacje przysyłały tu swoje największe gwiazdy. Ale teraz przyjeżdża tu śmietanka z całego świata, wszyscy najlepsi sprinterzy. Przed nami trudne zadanie, ale nawet jeżeli go teraz nie wykonamy, to jest jeszcze szansa powalczyć o miejsce na igrzyskach w Europie. Wiadomo jednak, że chcemy załatwić to tutaj, wejść do finału i niczym się nie martwić – zapewnia Baumgart.