Korowód przeszedł spod Bramy Wodnej ulicą Spichrzową do wieży Klimek. Szły w nich reprezentacje drużyn zawodniczych, by pod ratuszem odebrać klucze do miasta na czas Mistrzostw. Przekazał je symbolicznie Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza.

Zmagać się będzie 45 pilotów z różnych zakątków świata, w tym m.in. z Japonii, Kanady, USA, Brazylii, a także z krajów europejskich jak Niemcy, Czechy Francja, Austria czy Węgry. Polskę reprezentuje pięciu zawodników Kadry Narodowej. Zawodom towarzyszyć będzie fiesta kilkunastu balonów, czyli atrakcje dla mieszkańców Grudziądza i turystów związane z balonami. Poszczególne pikniki odbędą się: