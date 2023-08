Będą kolejne półkolonie w Kowalu. Miasto wspiera wypoczynek dzieci i młodzieży

Półkolonie organizowane są między innymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Klubie "Puchatek". Pierwsza, lipcowa tura się zakończyła. Kolejna rozpocznie się 21 sierpnia. Zajęcia w ramach puchatkowych wakacji prowadzone były i będą w godzinach popołudniowych - od godz. 14 do 19. Pierwszeństwo przy zapisach miały dzieci, które w ciągu roku szkolnego uczęszczały na zajęcia puchatkowe, w tym szachy.

- Staramy się, by form wypoczynku w czasie wakacji było jak najwięcej i by mogło z nich korzystać jak najwięcej dzieci i młodzieży - mówi burmistrz Kowala, Eugeniusz Gołembiewski. Jakie więc możliwości ciekawego spędzenia wakacji w mieście stworzył kowalski samorząd?

Które miasto jest najlepsze do życia w powiecie włocławskim? A jak wypada Włocławek?

Ale nie tylko "Puchatek" zajmują się kowalskimi dziećmi w wakacje. W ubiegłym miesiącu w Kowalu na obiektach sportowych i szkolnych odbywały się półkolonie piłkarskie. Głównymi ich uczestnikami były dzieci grające w klubie Kujawiak Kowal. Ale mile widziane były także dzieci, które przyjechały na wakacje do rodzin mieszkających w Kowalu, chciały grać w piłkę i na sportowo spędzać wakacje. I kilku takich uczestników się zgłosiło.

Organizatorem piłkarskich półkolonii był trener Grzegorz Rudziński, który na co dzień pracuje w klubie Kujawiak Kowal. Jak podkreśla burmistrz Kowala, Eugeniusz Gołembiewski trener Grzegorz Rudziński od kilku lat organizuje tego typu eventy dla dzieci. Za jego sprawą odbywał się w czaie wakacji w Kowalu także camp bramkarski dla dzieci i młodzieży.

Zakończyła się też kolejna edycja półkolonii zorganizowanych przez Szkołę Podstawową w Kowalu. W dwóch turnusach, które odbyły się w lipcu uczestniczyło 85 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Wypoczynek był współfinansowany przez Urząd Miasta oraz MOPS w Kowalu. Atrakcje to m.in. zajęcia ekologiczne w Rycykowym Zakątku, dwugodzinny pobyt w Aquaparku w Kutnie wypełniony zabawami w wodzie i nauką pływania, zwiedzanie Muzeum Piernika w Toruniu z wypiekaniem toruńskich słodkości, pobyt w Parku Trampolin we Włocławku.