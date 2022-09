Będzie akcja „Gimnastyka dla Polaków!”. Warszawski Torwar pęknie w szwach!

Gimnastyka w ostatnich latach stała się coraz bardziej popularna, a przyrządy gimnastyczne są stałym elementem zewnętrznych stref sportu.

– Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że gimnastyka w bardzo dużym wymiarze towarzyszy nam na co dzień. Gimnastyka to nie tylko sport wyczynowy pod postacią gimnastyki sportowej, artystycznej, akrobatyki czy skoków na trampolinie. Poprzez podstawowe czynności, takie jak skłon, przysiad, leżenie czy wyprost, jest również częścią naszego powszedniego życia. Dlatego oprócz formy wyczynowej gimnastyka to również sport powszechny – mówi Leszek Blanik, mistrz olimpijski, a od niespełna roku także prezes Polskiego Związku Gimnastycznego. To właśnie Polski Związek Gimnastyczny jest organizatorem akcji „Gimnastyka dla Polaków!”, która będzie największym tego typu przedsięwzięciem w historii związku.

Na płycie najsłynniejszej warszawskiej areny zostaną zainstalowane – w dużej liczbie – przyrządy gimnastyczne, od mat do gimnastyki artystycznej, przez ścieżki, poręcze i kółka po trampoliny i różnego rodzaju gimnastyczne trenażery. Impreza będzie naszpikowana atrakcjami, a oprawą dorówna światowym imprezom rangi mistrzowskiej. Wszyscy uczestnicy, a także widzowie, którzy odwiedzą 19 listopada Torwar, będą mieli okazję spotkać również największe gwiazdy gimnastyki w Polsce, w tym oczywiście Leszka Blanika.