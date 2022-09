Będzie dodatkowy koncert Andrzeja Rybińskiego w Grudziądzu. Wejściówki są darmowe. Okazja: Dzień Seniora

Drugi koncert Andrzeja Rybińskiego znanego z przebojów m.in. "Nie liczę godzin i lat", "Znajdę cię" zaplanowano na niedzielę, 2 października. Rozpocznie się on o godz. 20. Aby móc go wysłuchać należy odebrać darmową wejściówkę. Będą one dystrybuowane w teatrze w piątek (30 września) od godz. 10.

Przypomnijmy. Cała impreza poświęcona grudziądzkim seniorom ruszy w niedzielę, 2 października o godz. 15 w teatrze. Wówczas będą m.in. loterie, poczęstunek a także występy zespołów:

Grudziądzka Orkiestra Dęta,

Wesoła Wiara,

duet akordeonowy WRAcc Duo

Gwiazda wieczoru, w ramach pierwszego koncertu - Andrzej Rybiński wystąpi o godz. 18. A następnie o godz. 20.