Będzie dom dziennego pobytu dla seniorów z Pruszcza! Gmina oddaje im starą siedzibę GOKSiR Agnieszka Romanowicz

Tak seniorzy spędzają czas w domu dziennego pobytu na Kapuściskach w Bydgoszczy. Dariusz Bloch

Samotność to podstawowa bolączka starszych mieszkańców gminy Pruszcz, których liczba co rok rośnie o niemal procent. Mamy dobrą wiadomość: do dyspozycji seniorów ma być oddana stara siedziba domu kultury.