Będzie próg dochodowy przy wypłacaniu 800 plus? Rzecznik rządu odpowiada na propozycję

Zarabiający powyżej 20 tys. zł miesięcznie nie powinni otrzymywać świadczenia 500 plus; moim zdaniem dużo zarabiający ludzie nie powinni go dostawać - ocenił w Radiu Plus Krzysztof Gawkowski (Lewica). Dodał, że jest gotów do debaty nt. wprowadzenia w tej sprawie progu dochodowego. Co na to rząd?

Ponad tydzień temu podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że od przyszłego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł; od nowego roku wprowadzone mają zostać bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia; jak najszybciej zniesione mają być opłaty za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.

800 plus - będzie próg dochodowy? Taka jest propozycja

W ubiegłym tygodniu Klub Koalicji Obywatelskiej złożył w Sejmie projekt ustawy przewidującej waloryzację świadczenia 500 plus do 800 złotych od 1 czerwca br. Poseł Gawkowski był dopytywany w Radiu Plus, czy Lewica projekt KO poprze.

Gawkowski odpowiedział, że Lewica mogłaby poprzeć ten projekt, choć - jej zdaniem - jest on niepotrzebny, bo już obecnie premier ma możliwość waloryzacji świadczenia 500 plus rozporządzeniem. Według polityka skoro rząd tego nie robi, to znaczy, że nie ma takiej woli w partii rządzącej. Ocenił, że sama podwyżka świadczenia nie zrównoważy strat spowodowanych inflacją.

Polityka pytano, jak w tym kontekście ocenia swoją sytuację finansową i czy jego rodzina powinna dostawać 500 plus. - Tak, czuję, że na pewno jestem powyżej klasy średniej – odpowiedział. - Jakbym miał powiedzieć, czy poseł powinien dostawać 500+, to czuję, że nie - dodał.

O propozycję Lewicy został zapytany na konferencji prasowej rzecznik rządu, Piotr Müller. Nie planujemy wprowadzenia kryterium dochodowego przy 500+ podniesionym do 800 zł; propozycji skierowanej do konsultacji społecznych takiego zapisu nie będzie; chodzi po prostu o podwyższenie kwoty świadczenia - powiedział rzecznik rządu.[/cyt]

Müller został w poniedziałek zapytany na konferencji prasowej przez PAP, czy w przypadku propozycji podniesienia świadczenia 500+ do kwoty 800 zł rozważane jest wprowadzenie kryterium dochodowego, tak by osoby zarabiające np. ponad 20 tys. miesięcznie nie pobierały świadczenia. Więcej o propozycji wprowadzeniu progu dochodowego do 800 plus piszemy także w naszej galerii.

