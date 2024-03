Będzie się działo! Koncerty, kabaret, animacje dla dzieci. To weekend z kulturą w GOK-u w Małym Rudniku w gminie Grudziądz. Dołącz też!

To będzie okazja do zwiedzenia nowego obiektu GOKiS-u w Małym Rudniku ale także do skorzystania z zaproszeń na różne weekendowe wydarzenia. Oferta jest bardzo bogata, a wstęp na wszystkie propozycje jest darmowy. I tak:

Przypomnijmy. GOKiS w Małym Rudniku przeszedł generalny remont i część została przebudowana. Jest dwukondygnacyjny i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada windę. Są salki do spotkań wiejskich, pracownia muzyczna, ogromna scena i sala widowiskowa, garderoby, sala do warsztatów dla dzieci i młodzieży, pomieszczenia socjalne i ogromna w pełni wyposażona w profesjonalny sprzęt, kuchnia. Inwestycja kosztowała ok. 11 mln zł.