Zabawy dla dzieci, koncerty, kabaret...Działo się podczas Dni Kultury w nowym Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w gminie Grudziądz! Wideo

Jest ładnie, nowocześnie i funkcjonalnie

- Gdy zastanawiałam się jak porównać obiekt, który służył nam do 2020 roku do tego co mamy teraz to w ogóle nie ma do czego porównywać ponieważ bardzo dużo się zmieniło - mówi Małgorzata Kaszuba dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małym Rudniku. I wylicza: - Zyskaliśmy piętro. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mamy większą salę widowiskową, dużo większą scenę, kuchnię w pełni wyposażoną. Są garderoby dla artystów, jest sala muzyczna wyciszona i kilka innych salek do warsztatów czy spotkań.