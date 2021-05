Będzie wyrok na Krzysztofa S. Prawie odciął głowę rywalowi. Grozi mu dożywocie

Jeszcze w maju ma zapaść wyrok w głośnej sprawie brutalnego zabójstwa, do którego doszło 1 maja 2020 roku w miejscowości Dąbrówka, niedaleko Kamienia Krajeńskiego.

- Postępowanie jest na bardzo zaawansowanym etapie - mówi prok. Marcin Przytarski, szef Prokuratury Rejonowej w Tucholi. -Dowody z przesłuchań świadków zostały już przeprowadzone - dodaje.

Jest prawdopodobne, że najbliższy termin rozprawy w tym procesie, który wyznaczono na 10 maja, będzie ostatnim i zapadnie wyrok.

Mieszkańcowi Dąbrówki, który jest oskarżony o dokonanie zabójstwa, grozi 25 lat więzienia. A w przypadku, gdyby sąd uznał, że morderstwa dopuszczono się ze szczególnym okrucieństwem, nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Wraz z 36-letnim Krzysztofem S. na ławie oskarżonych w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy zasiądą znajomi S., czyli Paweł Cz., Artur Ś., Krystian Z., Jakub F., Joanna G. i Wioletta Sz. Śledczy Prokuratury Rejonowej w Tucholi, który doprowadził do postawienia tych osób przed sądem, zarzuca Pawłowi Cz., Arturowi Ś. i Krystianowi Z., że "usiłowali dokonać rozboju" i że pobili pokrzywdzonego. Do tego zdarzenia miało dojść 29 kwietnia tego roku, czyli dzień przed zabójstwem Artura Ch. Pozostali zostali oskarżeni o to, że udzielili pomocy w pobiciu mężczyzny.