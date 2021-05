"Będziemy mogli zdjąć maseczki". Minister zdrowia potwierdza zniesienie obostrzenia

W ostatnich dniach dane nt. koronawirusa prezentują się następująco:

W związku z dużo lepszą sytuacją pandemiczną w naszym kraju, rząd zdecydował się na luzowanie obostrzeń w maju. Jednym ze zniesionych obowiązków będzie możliwość zdjęcia maseczek na świeżym powietrzu. Potwierdził to minister zdrowia, Adam Niedzielski.

"Średnia 7-dniowa nowych zakażeń spadła do ok. 4 tys. przypadków - poniżej minimum między II a III falą, które wynosiło ok. 5 tys. Wskaźnik nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców zmniejszył się do 11,4. Od kolejnej soboty będziemy mogli zdjąć już maseczki na zewnątrz" - napisał na Twitterze szef resortu zdrowia.