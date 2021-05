Koniec z noszeniem maseczek na świeżym powietrzu. To już przesądzone!

Nie będziemy musieli już zasłaniać ust i nosa na świeżym powietrzu. W czwartek, 6 maja opublikowane zostanie rozporządzenie w tej sprawie. Poinformowało o tym radio RMF FM.

Maseczki nie będą konieczne na zewnątrz od soboty, 15 maja. Przy ogłaszaniu harmonogramu luzowania obostrzeń na maj, rząd postawił jeden warunek, konieczny do zniesienia tego obowiązku. Wskaźnik zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców miał spaść do 15. Tymczasem w niemal wszystkich województwach już dzisiaj jest on niższy. Średnia dla całego kraju to obecnie 13 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców.