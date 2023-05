Benedykt zamieszał nam w pogodzie. W weekend na Kujawach i Pomorzu znów zrobi się bardzo ciepło

We wtorek powieje cieplejszym wiatrem z zachodu i temperatura powietrza wzrośnie maksymalnie do 18-19 stopni, ale już w środę wiatr zmieni się na północno-zachodni i termometry wskażą tylko 13-14.

We czwartek znów nastąpi zmiana kierunku wiatru, tym razem na północno-zachodni, co ma przynieść niewielkie ocieplenie (zapewne do 15-16 stopni). W piątek podobnie, słupek rtęci drgnie w górę może o jedną kreskę.

W sobotę znów powieje wiosną, a nawet latem

Za to w sobotę powieje już dokładnie ze wschodu, co przyniesie gwałtowny wzrost temperatury w naszym regionie – do 21 stopni. W niedzielę w pełni będziemy się cieszyć powrotem wiosennej, jeśli nie letniej aury – ociepli się do 22-23 stopni, choć może się pojawić przelotny deszcz.

W poniedziałek, już przy południowo-wschodnim wietrze, temperatura powierza dojdzie do 23-24.