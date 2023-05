Na Kujawach i Pomorzu powiało prawdziwą wiosną. Będzie coraz cieplej

Nic z tego – od początku tygodnia wieje umiarkowanie (chwilami dość silnie) z południowego wschodu, a na termometrach widzimy nie 13-14 stopni (i to maksymalnie), a wartości zbliżające się do 20.

Taką aurę przyniósł wyż z południowej Europy, który do piątku zapewni nam słoneczną aurę. Jednak od soboty do wtorku powinniśmy spodziewać się codziennych, ale przelotnych i sporadycznych deszczy oraz lokalnych burz.

Noce też coraz cieplejsze

Jednak temperatura będzie stosunkowo wysoka – do 17 do 20 stopni. Jeszcze nocą z poniedziałku na wtorek przy gruncie mieliśmy przymrozek sięgający dwóch – trzech kresek poniżej zera, ale kolejne noce będą coraz cieplejsze. Ze środy na czwartek będzie to ok. 6 na plusie, a w okolicach poniedziałku i wtorku nawet 10.