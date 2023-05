Takie będzie lato 2023. Mamy nową prognozę pogody. Na Kujawach i Pomorzu ma być cieplej niż zwykle

Meteorolodzy przewidują wyższe niż zwykle temperatury w całym kraju w czerwcu i sierpniu. Lipiec i wrzesień nie mają odbiegać od wieloletniej normy. Za to od poniedziałku czeka nas załamanie aury.

Prognozę pogody na lato przygotował Zakład Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB. Jak wyjaśniono – to, że dany miesiąc będzie cieplejszy lub bardziej mokry, odnosi się do co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w trzydziestoleciu, a dokładniej w latach 1991 – 2020.

Zacznie się w czerwcu

W czerwcu średnia miesięczna temperatura powietrza w całym kraju będzie najprawdopodobniej kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. W Toruniu i Bydgoszczy średnia temperatura ma wynieść 16,5 - 17,6 stopni Celsjusza, a to powyżej średniej wieloletniej.

Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całym kraju powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej. W Toruniu i Bydgoszczy ta średnia zawiera się między 38,5 a 62,9 mm wody, czyli tyle deszczu spada na każdy metr kwadratowy.

W lipcu, zwykle najcieplejszym miesiącu w roku, zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza, jak i suma opadów powinny mieścić się w normie z ostatnich 30 lat. W Toruniu i Bydgoszczy słupek rtęci w termometrach ma osiągnąć średnią 18,7 do 20,1, czyli utrzymać się w normie. Suma opadów ma się wahać między 63,3 mm a 98,4, czyli także w normie.

W sierpniu znów cieplej

W drugim miesiącu wakacji temperatura powietrza będzie w całym kraju najprawdopodobniej wyższa niż wynika z wieloletniej normy. Podobnie – na przeważającym obszarze kraju – więcej będzie opadów. Opady na wschodzie i północnym wschodzie Polski mają być w normie. W dwóch największych miastach naszego regionu termometry mają wskazać średnio 18,4-18,9 stopni Celsjusza, a to powyżej normy. Więcej niż zwykle (średnia to 34,8 do 77,6 mm) będzie także opadów.

W normie będzie wrzesień, zarówno jeśli chodzi o średnią temperaturę, jak i wielkość opadów. W centrum naszego regionu powietrze rozgrzeje się średnio do 13,5 – 14,4 stopni, co oznacza utrzymanie się w wieloletniej normie. Opady również będą takie jak zwykle, bowiem przewiduje się 34,3- 62,7 mm.

Co z czystością powietrza?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ale Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że od 24 kwietnia do końca tego roku na terenie miasta Bydgoszczy istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu groźnego dla zdrowia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. Taki stan rzeczy zawsze związany jest z emisją zanieczyszczeń z sektora bytowo-komunalnego, szczególnie w okresie grzewczym. To oznacza, że problem wróci do nas jesienią, gdy ludzie znów zaczną palić w piecach, aby się ogrzać.

Jednak latem także może podduszać nas i truć to, co nazywamy smogiem. - Wystarczy, że przez kilka dni będzie ciepła, wyżowa i bezwietrzna aura, gdy wszelkie zanieczyszczenia nie będą miały się jak ani gdzie rozpłynąć. Latem w dużych miastach te zanieczyszczenia pochodzą najczęściej z emisji spalin samochodowych – wyjaśnia dr inż. Bogdan Bąk, bydgoski synoptyk, meteorolog.

Wiele czynników wpływa na klimat

- Wszyscy mówią teraz o ociepleniu klimatu w skali całej planety, na co wpływ ma także czynnik antropogeniczny, czyli działalność człowieka, ale prawie nikt nie wskazuje na fakt, że wpływ ma bardzo wiele czynników, w tym kosmiczne – to w jakim położeniu znajduje się Ziemia w stosunku do Słońca, a nawet planet, jakie jest pochylenie osi naszej planety. Nie bez znaczenia ma także przesuwanie się jej biegunów magnetycznych – zwraca uwagę Bogdan Bąk.

Amerykańska agencja National Oceanic and Atmospheric Administration przewiduje, że lata 20. naszego wieku przyniosą na Ziemi nieznaczne ochłodzenie, zaś lata 30. i 40. duże ocieplenie. Średnie temperatury będą dużo wyższe zwłaszcza w okresach letnich, co kreśli wręcz apokaliptyczne scenariusze.

Ostatnie lata (także w Polsce) już przyniosły bardzo wiele ostrzeżeń: to katastrofalne huragany (w tym ten, który w sierpniu 2017 roku spustoszył Bory Tucholskie), trąby powietrze, nawalne deszcze i powodzie, wreszcie susze.

W przyszłym tygodniu mocno popada

Na razie jednak czeka nas zdecydowane pogorszenie aury. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – w poniedziałek od południowego zachodu nad Polskę wraz z frontem atmosferycznym nasunie się płytki niż, który spowoduje wzrost zachmurzenia, intensywne opady deszczu na przeważającym obszarze kraju oraz burze. Maksymalna temperatura w centrum kraju osiągnie 17 stopni. I taki będzie cały tydzień, a nawet początek przyszłego. Jednak do niedzieli, za sprawą klina wyżowego z centrum nad Łotwą, w Polsce utrzyma się słoneczna pogoda. Temperatura maksymalna w ciągu dnia w centrum kraju i w naszym regionie może sięgnąć 24 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, wschodni i południowo wschodni.

iPolitycznie - dpowiedzialność urzędnicza wobec sprawy Kamila