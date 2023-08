Betonoza miast i miasteczek na Kujawach i Pomorzu. Tak można to zmienić! - rozmowa z Tomaszem Bladym, dyrektorem Cementowni Kujawy

Tomasz Blady: - To włodarze lokalni będą decydować o miejscu i kształcie inwestycji budowlanej czy infrastrukturalnej. Pewne jest, że oprócz decyzji włodarzy, niezbędne są jeszcze odpowiednie zachęty do korzystania z istniejących rozwiązań, jak np. uwzględnianie w przetargach na zagospodarowanie terenów miejskich użycia nowoczesnych materiałów.

- mówi Strefie Biznesu Tomasz Blady, od niedawna dyrektor Lafarge Cementowni Kujawy w Bielawach.

Lafarge dużo inwestuje, wprowadzając m.in. ekologiczne rozwiązania. Ma np. potwierdzenie niskoemisyjności cementów i betonów. Mógłby Pan coś więcej o tym powiedzieć? Czym one różnią się od zwykłych materiałów budowlanych, które są na rynku?

Lafarge konsekwentnie realizuje strategię zrównoważonego rozwoju do 2030 roku, której nadrzędnym celem jest dekarbonizacja produkcji poprzez redukcję emisji CO2, dbałość o środowisko oraz dostarczanie innowacyjnych i zrównoważonych materiałów budowlanych. Mamy świadomość, że dekarbonizacja materiałów budowlanych wpłynie na dekarbonizację nie tylko sektora budowlanego, ale również np. na dekarbonizację miast, dlatego też pracujemy nad recepturami pozwalającymi redukować emisję CO2 z naszych produktów i systematycznie wdrażamy rozwiązania w tym zakresie. Potwierdzeniem skuteczności naszych rozwiązań jest m. in. EPD (Environmental Product Declaration) - certyfikat przyznany przez Instytut Techniki Budowlanej. Dzięki niemu, każdy kto kupuje materiały Lafarge uzyskuje też wiedzę o wysokości śladu węglowego, wpływie na środowisko oraz o tym, jakie zasoby naturalne zostały zużyte przy ich produkcji. Pozwala to już na etapie projektu określić emisje, które powstaną w fazie eksploatacji budynku.

Niskoemisyjne materiały budowlane nie są nowością na polskim rynku. W Lafarge posiadamy je w ofercie już od kilku lat, jednak wciąż obserwujemy, jak stosunkowo nieduży jest poziom wiedzy choćby w zakresie emisyjności w ramach cyklu życia budynków. Dlatego staramy się popularyzować niskoemisyjne materiały głównie poprzez prace z klientami nad ich stosowaniem oraz edukować klientów końcowych czy inwestorów w tym temacie.

Lafarge kupuje energię z farm wiatrowych. Jak to wpływa na oszczędności biznesu, gdy różne koszty przecież rosną?

Chcemy, aby zielona, czysta energia była motorem naszej produkcji, dlatego wykorzystujemy m.in. energię z OZE, która teraz pokrywa 50 proc. zapotrzebowania naszych zakładów w Polsce. W celu zabezpieczenia dostaw podpisaliśmy umowy typu PPA (Power Purchase Agreement) pozwalające na fizyczny zakup energii z farm wiatrowych, która jest produkowana dla konkretnych odbiorców.

Ponadto bezpośrednie zakupy energii z farm wiatrowych wspierają rozwój OZE w Polsce, gdyż zwiększają ich opłacalność co może mieć wpływ na zmianę miksu energetycznego.

Dużo się mówi o betonozie miast i miasteczek. Jako firma proponujecie zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, które mogą ograniczyć ślad węglowy budynków, zaś nowatorskie materiały, umożliwiają między innymi odpływ wody z powierzchni i pochłanianie emisji. Branża materiałów budowlanych należy do najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki. Co to może realnie zmienić w miastach i miasteczkach, np. na Kujawach i Pomorzu?

Beton to drugi po wodzie najczęściej wykorzystywany składnik w budownictwie i trudno jest mówić o budownictwie bez betonu. Warto też podkreślić, że zjawisko tzw. betonozy, w zdecydowanej mierze dotyczy sposobu wykorzystania betonu, a nie tyle samego materiału. Zabetonowane place czy parkingi w miejsce trawników, to kwestia planowania przestrzennego.

Beton to materiał kluczowy dla budownictwa ze względu na swoje właściwości - trwałość czy ognioodporność. Co więcej, może odgrywać istotną rolę choćby w dekarbonizacji miast dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu i dostępności produktów z obniżonym CO2. Sam beton w ciągu życia konstrukcji pochłania 20 proc. emisji powstałych przy jego produkcji i jest w pełni recyklingowalny. Warto również zwrócić uwagę, że podpisana przez prezydenta w lipcu nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada zobowiązania na samorządy do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego na całym obszarze, który do nich należy. To włodarze lokalni będą decydować o miejscu i kształcie inwestycji budowlanej czy infrastrukturalnej. Pewne jest, że oprócz decyzji włodarzy, niezbędne są jeszcze odpowiednie zachęty do korzystania z istniejących rozwiązań, jak np. uwzględnianie w przetargach na zagospodarowanie terenów miejskich użycia nowoczesnych materiałów.

Czy Lafarge, jak inne firmy, ma problemy z brakiem pracowników, szczególnie wykwalifikowanych?

Lafarge stoi przed identycznymi wyzwaniami jak cały sektor. Jednocześnie wdrażanie innowacji i realizacja inwestycji wymaga w okresie długoterminowym pozyskania pracowników o bardzo określonych kompetencjach, co również jest charakterystyczne dla całego przemysłu.

Jakie inwestycje Lafarge planuje w niedalekiej przyszłości?

Inwestycje w Lafarge są nakierowane głównie na minimalizację wpływu na środowisko i obejmują modernizację zakładów, w tym wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Od 1995 roku zredukowaliśmy swoje całościowe emisje CO2 o 45 proc. i zainwestowaliśmy 3,5 mld zł w unowocześnianie zakładów w Polsce.

Obecnie skupiamy się na dwóch kluczowych inwestycjach - w Cementowni Kujawy i Cementowni Małogoszcz. W Małogoszczy w tym roku ukończymy modernizację, wartą 100 mln euro, dzięki której zmniejszymy zużycie energii własnej o ⅓. Powstaje również nowa instalacja paliw alternatywnych, która pozwoli na większe zastosowanie paliw ze źródeł odnawialnych.

W Cementowni Kujawy zrealizujemy unikatowy w skali globalnej projekt Kujawy Go4ECOPlanet, pozwalający na wychwytywanie 100% emisji CO2 z produkcji cementu. Łączna wartość inwestycji to 380 mln euro w perspektywie 10 lat. Tak duże przedsięwzięcie wymagało zewnętrznego wsparcia finansowego. Pozyskaliśmy je z Funduszu Innowacyjnego UE w wysokości 228 mln euro. Dzięki temu Cementownia Kujawy stanie się pierwszą w Polsce oraz jedną z pierwszych na świecie zeroemisyjnych cementowni.

