Bez liderów, bez zwycięstwa. Enea Abramczyk Astoria bez szans w Sopocie

Trefl Sopot - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 90:71 (22:8, 25:27, 22:15, 21:21)

TREFL: Gordon 14, 11 zb., Zyskowski 13 (4), M. Kolenda 8 (1), A. Pluta 8 (2), Wells 4 oraz Watson 19 (3), Nevels 18 (2), Freimanis 4, Malesa 2.

ASTORIA: Polanco 21, Smith 7, Muszynski 7 (1), Simons 5, Kołodziej 0 oraz Lewandowski 13 (2), Wadowski 8 (2), Wińkowski 8, Cayo 2, Stupnicki 0, Ulczyński 0, M. Pluta 0.

Asta pojechała do Sopotu po pierwsze wyjazdowe zwycięstwo. Szanse wydawały się całkiem obiecujące: bydgoszczanie byli świeżo po derbowym zwycięstwie z Anwilem, Trefl w poprzednim meczu został zdeklasowany w Lublinie.

W barwach Trefla debiutował strzelec Garrett Nevels, ale to środkowy Wesley Gordon (10 pkt, 5 zbiórek i 3 bloki 1. kwarcie) na początku meczu sprawiał największy kłopot bydgoszczanom. Gdy do akcji ofensywnych włączyli się Zyskowski i Nevels, to przewaga gospodarzy zaczęła rosnąć.