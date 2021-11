Bezdomny pan A. z Bydgoszczy. Pytanie o jego przeszłość, patrzenie w jego przyszłość

Na Facebooku pojawiło się zdjęcie młodego mężczyzny. Internautka, która je zrobiła i wstawiła, dopytywała, czy ktoś go zna. Policja też została powiadomiona. Mężczyzna twierdził, że pochodzi z Bydgoszczy i wie, jak się nazywa. Nie pamiętał natomiast, w jaki sposób dotarł do Słubic. Właśnie w tym mieście kobieta na niego się natknęła.

Internauci zareagowali błyskawicznie. Potwierdzili, że to pan A. Tak samo szybko pod fotką pojawiły się komentarze osób, które znają młodzieńca.

Pierwszy: - Rodzina za każdym razem chciała mu pomóc, natomiast on wybrał inną drogę. Nie można zmusić kogoś do przyjęcia pomocy. Numer telefonu ma do każdego z rodziny. Mam nadzieję, że kiedyś się obudzi i wyciągnie rękę do najbliższych.

Drugi: - 12 listopada był na terminalu odpraw celnych w Świecku, pytał o autobus. Mówił, że mieszka w Bydgoszczy.

Trzeci: - Jest z Bydgoszczy, prawie zawsze siedzi na Starym Rynku obok Żabki.

Czwarty: - Jakiś tydzień temu chciał ode mnie „pożyczyć” 20 groszy w centrum Bydgoszczy. Był pod wpływem czegoś, co powodowało, że był w stanie otępienia.

Piąty: - Jest bezdomny.

Szósty: - A może jest też chory? Ma zaniki pamięci?