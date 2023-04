Bezpieczeństwo na przedświątecznych zakupach. Włocławscy policjanci przypominają ważne zasady

„Niestety nasze zabieganie, rozkojarzenie oraz większa ilość klientów w sklepach, to dla złodziei najlepsze warunki do działania. Wykorzystują oni tłok lub sami go umiejętnie tworzą. Złodziej wybiera swoją ofiarę, obserwuje ją przez pewien czas, patrząc gdzie chowa pieniądze. Często też sprawdza naszą reakcję i podchodzi bliżej” – informuje Komenda Miejska Policji we Włocławku.