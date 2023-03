Seniorka z Włocławka wyrzuciła przez balkon kilkanaście tysięcy złotych. Została oszukana metodą „na policjanta”

Oszustwo metodą „na policjanta” we Włocławku

Do kolejnego oszustwa metodą „na policjanta” we Włocławku doszło we wtorek 28 marca. Ze zgłoszenia wynikało, że najpierw do 72-letniej mieszkanki miasta zadzwoniła kobieta informując o korespondencji urzędowej przeznaczonej dla seniorki i poprosiła o wskazanie właściwego adresu. Po uzyskaniu tych informacji kobieta rozłączyła się. Po chwili włocławianka odebrała kolejny telefon. Tym razem dzwonił mężczyzna podający się za „policjanta”, który poinformował o rzekomej akcji, jaką służby prowadzą przeciwko oszustom.

Nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek - oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku – dodała, że dzwoniący mężczyzna ostrzegał włocławiankę, że przestępcy będą chcieli włamać się do mieszkania kobiety, więc musi ona czym prędzej zabezpieczyć posiadane oszczędności. Zgodnie z ich wskazówkami, 72-latka wyrzuciła przez balkon kilkanaście tysięcy złotych.