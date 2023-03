Posiłki w szpitalu we Włocławku. Mama małego pacjenta: „Nieapetyczne i niezgodne z zaleceniami!” [zdjęcia]

„Pamiętam, że był już kiedyś poruszany temat posiłków we włocławskim szpitalu. Niestety do tej pory nic nie uległo poprawie w tej sprawie. Dziecko (2 lata i 8 miesięcy) leżało w połowie marca w szpitalu we Włocławku na oddziale dziecięcym, dostając na śniadanie codziennie 3 kromki jasnego pieczywa, kawałek masła? (które starczało na posmarowanie 2 kromek) oraz kilka plasterków wędliny, czasem mielonki niezbyt dobrej jakości. Na kolację to samo. I tak w kółko przez tydzień, monotonnie, bez żadnych urozmaiceń, dodatków. Jak te dzieciaki mają nabrać sił i szybko wrócić do formy skoro posiłki nie zachęcają, by je spożywać” – napisała kobieta w liście do naszej redakcji.