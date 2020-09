Bezpłatna kolonoskopia dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

Bezpłatna kolonoskopia dla mieszkańców powiatów wąbrzeskiego, świeckiego, chełmińskiego, tucholskiego i nakielskiego

Mieszkańcy powiatów wąbrzeskiego, świeckiego, chełmińskiego, tucholskiego i nakielskiego mogą skorzystać z bezpłatnej kolonoskopii, którą wykonuje Nowy Szpital w Świeciu.

Zaznaczmy, że rak jelita grubego to jeden z częściej występujących nowotworów. Jego rozwojowi sprzyja niezdrowa dieta, cukrzyca, otyłość i używki. Ryzyko zachorowania jest większe, jeśli w rodzinie ktoś już chorował na ten nowotwór. Co ważne, ryzyko zwiększa się także wraz z wiekiem osoby. Właśnie dlatego program badań wykonywanych w świeckim szpitalu skierowany jest do wszystkich osób w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, a u osób w wieku 40-49 lat kolonoskopia wykonywana jest, gdy osoby te mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego. Zbadać się mogą także osoby młodsze, w wieku od 25, ale wyłącznie wtedy, gdy w ich rodzinie wystąpił dziedziczny rak jelita grubego.