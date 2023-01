Bezrobocie na przełomie roku w Kujawsko-Pomorskiem. Oto najnowsze dane z regionu

Na koniec grudnia 2022 roku w naszym regionie zarejestrowanych było 56 580 bezrobotnych. Takie są najnowsze statystyki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Zła informacja jest taka, że to o 1453 osoby więcej niż w listopadzie 2022, natomiast dobra to ta, że bezrobotnych mamy o 5281 osób mniej niż pod koniec 2021.

Bezrobocie w Kujawsko-Pomorskiem spada. Nie wszystkich to jednak cieszy

Jak wskazuje PUP, wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do listopada odnotowano w 22 powiatach województwa (od 10 osób w inowrocławskim do 135 w sępoleńskim i żnińskim). Spadek liczby bezrobotnych nastąpił w Grudziądzu, akurat o 36 osób.

Stopa bezrobocia

Pod uwagę bierze się też m.in. stopę bezrobocia. Przypomnijmy, stopa bezrobocia oznacza procent udziału bezrobotnych w liczbie ludności czynnej zawodowej, przy czym ta ludność zawodowa to pracujący oraz bezrobotni. - Wstępna stopa bezrobocia w grudniu 2022 wyniosła 7,4 procent - wskazują w WUP. Tutaj znowu informacje są dwie. Pierwsza pozytywna: już nie znajdujemy się w niechlubnej czołówce województw mających najwyższe bezrobocie w kraju. Druga (negatywna) to ta, że sporo brakuje nam do tego, aby mieć bezrobocie na poziomie kraju: w Polsce stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 5,2 proc. Wybijamy się na tle innych europejskich państw.