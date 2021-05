Bezrobocie w Kujawsko-Pomorskiem spada. Nie wszystkich to jednak cieszy

50-latka prowadzi dwa sklepy na bydgoskim Okolu. - Zatrudniam cztery osoby i przydałaby się następna - mówi właścicielka interesu. - Na razie mam jeden wolny etat. Ludzie chcą zarabiać i to rozumiem. Oni jednak nie rozumieją, że aby zarobić, trzeba pracować. Kandydatki chciały tylko obsługiwać zza lady. A tu przecież trzeba podłogi umyć, towar przyjąć. I tak dobrze, że przyszły. Wielu woli siedzieć w domu, dostawać zasiłki i „500 plus”.

Szefowa sklepów narzeka nie tylko na braki kadrowe. - Niektórzy nadal myślą, że to, co trafia do kieszeni pracownika, to jedyny koszt pracodawcy, a to błędne myślenie. Za cztery osoby co miesiąc odprowadzam łącznie 5500 złotych do ZUS plus podatki od pensji. Moje pracownice nie zarabiają najniższych krajowych. Wykupiłam im jeszcze dodatkowe ubezpieczenia, ale nie stać mnie na podwyżki dla nich, zwłaszcza w czasie pandemii.