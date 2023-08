Biba na Tivoli w Grudziądzu. Zabawa, animacje, konkursy! Zobaczcie zdjęcia i wideo

Plac zabaw Tivoli przy ul. Legionów zapełnił się dziećmi z rodzicami i dziadkami, a to za sprawą pojawienia się Stowarzyszenia Dzieciom i Młodzieży "Wędka" im. każdego Człowieka z Torunia. - Chodziło o to aby wyjść do dzieci, młodzieży aby zobaczyły że można wyjść na podwórze, plac zabaw i fajnie spędzić czas, mieć frajdę z robienia wspólnych rzeczy, porozmawiać - wyjaśnia Hanna Szewczyk z "Wędki".

A atrakcji była cała masa: kącik gastronomiczny, żywa książka, konkursy z nagrodami, malowanie twarzy, doczepianie kolorowych warkoczyków, malowanie tatuaży, bańki mydlane.