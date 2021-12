Biegowe Pory Roku - Zimowa ZaDymka. Biegacze witali zimę w Bydgoszczy [zdjęcia]

Biegowe Pory Roku. To już czwarta i ostatnia w 2021 roku edycja biegów na powitanie każdej pory roku w Bydgoszczy. Po Wiosennym Przebudzeniu, Śnie Nocy Letniej i ZaDyszce Bydgoskiej w niedzielę 19 grudnia biegacze stanęli na starcie Zimowej ZaDymki. Rywalizowano na dystansach 5 i 10 km. Zabawa była świetna, tylko tytułowej zadymki zabrakło ;-) Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć! >>>Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

Arkadiusz Wojtasiewicz