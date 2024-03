Bilety aglomeracyjne w Kujawsko-Pomorskiem 2024. Od kiedy jeden bilet na pociągi i autobusy?

Bilety aglomeracyjne w Kujawsko-Pomorskiem. Atrakcyjna oferta, więc ludzie pytają

- Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, jak bardzo by to ułatwiało życie podróżnym, którzy jeżdżą na trasie Bydgoszcz - Toruń, m.in. do pracy, lekarzy i urzędów. Dlaczego zarzucono tak dobre rozwiązanie? - chce wiedzieć bydgoski pasażer, inni też o to pytają.