Biznes Trendy 2022. Jacy eksperci i firmy! To naprawdę dzieje się w Bydgoszczy!

- To nie są łatwe czasy dla biznesu, najpierw pandemia, później wojna na Ukrainie, wysoka inflacja. Jednak nie ma co narzekać, podzielimy się tutaj dobrymi doświadczeniami - zaczęła Beata Tadla, dziennikarka prowadząca konferencję Biznes Trendy, która odbyła się 24 listopada w Bydgoskim Centrum Targowo - Wystawienniczym.

Biznes Trendy. Wymiana doświaczeniami

Biznes Trendy to wydarzenie, na którym spotkają się, już po raz 5., ludzie biznesu z naszego regionu. To tutaj przedsiębiorcy wymieniają się doświadczeniami.Opowiadają, co zmienia się w trendach biznesowych. Uczestnikami są praktycy świadomi potrzeby zmian, wdrażający strategię firmy, ciekawi nowości w jej organizacji, zarządzaniu i marketingu.