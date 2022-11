Blisko 500 dziewczynek spotkało się i trenowało z medalistkami olimpijskimi w Katowicach

– Przede wszystkim bardzo lubię wracać na Śląsk, bo stąd pochodzę, a Katowice są miejscem, które po prostu uwielbiam – mówi Otylia Jędrzejczak, najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania. – Cieszę się, że Ministerstwo Sportu i Turystyki z ministrem Kamilem Bortniczukiem na czele po raz kolejny mi zaufało i możemy wspólnie realizować projekty. „Mistrzynie w Szkołach” cieszą się w tym miejscu olbrzymim zainteresowaniem – w tym roku zabrakło miejsc dla trzydziestu placówek. Prawie pięćset dziewczynek ćwiczących razem z nami to coś nieprawdopodobnego. Uwielbiam ten projekt za energię, którą nam wszystkim przekazuje. Poprzez aktywność fizyczną możemy budować siebie, poprawiać swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, a wspaniała rozmowa z mistrzyniami pokazuje, jak ważne jest to, żeby myśleć o sobie w przyszłości. Nasz projekt ma na celu także aktywizowanie nauczycieli wychowania fizycznego. Zależy nam na tym, by brali udział w tej lekcji, pokazywali swoim uczniom, że są aktywną częścią projektu. Tak jak mistrzynie, które ćwiczą i bawią się razem ze wszystkimi. Hasłem przewodnim mojej fundacji jest „Zostań mistrzem życia” – ta akcja idealnie się w nie wpisuje. Pokazujemy dziewczynom, jak ważna jest walka o swoje marzenia i stawianie sobie celów. Poruszamy trudne tematy, zwracamy uwagę, jak ważne jest każda z naszych uczestniczek, mówimy też np. o hejcie czy niezrozumieniu – dodaje.