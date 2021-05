Blisko 700 zawodników weźmie udział w Paralekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Bydgoszczy. Start już we wtorek!

Impreza odbędzie się w ścisłym reżimie sanitarnym, a organizatorzy nie zdecydowali się na wpuszczenie publiczności na trybuny. Wszyscy zawodnicy, zanim otrzymają akredytację, muszą przejść dwa testy na obecność koronawirusa, najpierw szybki antygenowy, a gdy wynik jest negatywny to test PCR. Po czterech dniach testy będą powtarzane.

– Zawodnicy od kilku dni zjeżdżają do Bydgoszczy, a największa grupa przyjechała w niedzielę. Z radością witamy wszystkich uczestników, bo najważniejszą wiadomością jest ta, iż możemy powoli wracać do normalności. Z rocznym opóźnieniem, ale mamy wreszcie nasze sportowe wielkie święto – informuje Marcel Jarosławski, dyrektor generalny Paralekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Bydgoszczy.

To będzie siedemnasta edycja mistrzostw, a zawodnicy będą rywalizować w osiemdziesięciu sześciu konkurencjach biegowych, dwudziestu skokowych i pięćdziesięciu ośmiu rzutowych. Bydgoska impreza będzie największą tego typu w historii mistrzostw Europy dla sportowców z niepełnosprawnościami. To też największa impreza z sporcie paraolimpijskim na świecie przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio.

– Staramy się minimalizować jakiekolwiek ryzyko, by zapewnić zawodnikom i obsłudze mistrzostw maksymalne bezpieczeństwo. Wszystkie zasady będą obowiązywały zawodników nie tylko na obiektach sportowych, ale także choćby w hotelach, czy w trakcie przejazdu na stadion – dodaje Jarosławski. Impreza jest współfinansowana przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz miasto Bydgoszcz i Województwo Kujawsko-Pomorskie, głównym sponsorem jest PKN ORLEN, a partnerami mistrzostw są firma Toyota i Bydgoskie Centrum Sportu.

Polscy zawodnicy nie ukrywają, że nie mogą się już doczekać rywalizacji w Bydgoszczy. – Gdy się startuje u siebie nie ma tak dużego stresu, jak w innych krajach, a do tego bardzo wzrasta motywacja, by pokazać się z jak najlepszej strony – mówi Anna Trener-Wierciak, skoczkini w dal, brązowa medalistka igrzysk paraolimpijskich w Rio de Janeiro.

– Dla mnie będą to bardzo szczególne mistrzostwa, bo rywalizować o medale mistrzostw Europy w swoim rodzinnym mieście to wielka sprawa. Mogę zapewnić, że dam z siebie wszystko, by obronić złoto z Berlina – dodaje Tomasz Pauliński, kulomiot, rodowity bydgoszczanin.

Każdego dnia Paralekkoatletycznych Mistrzostw Europy Bydgoszcz 2021 zawodnicy będą rywalizować w dwóch sesjach – porannej i popołudniowej. Zmagania będą rozpoczynać się o godz. 10 i 17.30.