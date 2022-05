Blisko trzy tysiące dzieci na „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” u Moniki Pyrek

Akcja „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” jest częścią programu realizowanego przez Grupę Ferrero, mającego inspirować dzieci i młodzież do podejmowania fizycznej aktywności w celu wykształcenia u nich kultury ruchu.

– Jesteśmy dumni z faktu, że kolejny raz tak wiele dzieciaków z chęcią brało udział w przygotowanych przez nas zajęciach. W dzisiejszych czasach dzieci bardzo interesują się nowinkami technologicznymi, więc przygotowaliśmy nasze zajęcia tak, by spełnić ich oczekiwania. Jestem przekonana, że u wielu z naszych uczestników udało nam się zaszczepić zainteresowanie sportem i ogólnie pojętą aktywnością. Przede wszystkim przyświecało nam zaszczepienie radości z uprawiania sportu, zgodnie z hasłem KINDER Joy of moving: „Zostań Mistrzem Radości” – mówi Monika Pyrek, ambasadorka KINDER Joy of moving i pomysłodawczyni Alternatywnych lekcji WF.

W tym roku znakomita w przeszłości polska lekkoatletka wraz z akcją „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” odwiedziła uczniów we Wrześni i Ostrowie Wielkopolskim w Wielkopolsce, Wałczu, Szczecinie i Moryniu w Zachodniopomorskiem, Wrocławiu na Dolnym Śląsku oraz Nysie i Głuchołazach na Opolszczyźnie. W ramach zajęć uczniowie, po wcześniejszej rozgrzewce, przez dwie godziny mieli możliwość ćwiczenia na wszystkich dostępnych urządzeniach. Uczestników zajęć, oprócz Pyrek, odwiedzali też znani sportowcy, m.in. mistrz świata we freestyle football Paweł Skóra, wielokrotny medalista mistrzostw Europy w kolarstwie torowym Damian Zieliński, czy medalistka lekkoatletycznych mistrzostw Europy Wioletta Frankiewicz.