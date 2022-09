Blisko tysiąc uczestników akcji „Aktywna Polska w kajaku”

„Aktywna Polska w kajaku” rozpoczęła się 27 sierpnia w Tychach. Kolejne spotkania odbyły się w Czechowicach-Dziedzicach, Katowicach, Chełmży, Gorzowie Wielkopolskim, Olsztynie, Augustowie i Białymstoku. Szczególny charakter miała ostatnia edycja akcji, w Białymstoku, gdzie na terenie obiektów wodnych UKS Dojlidy okolicznościowe medale uczestnikom wręczali wybitni polscy sportowcy – multimedalistka światowych imprez, w tym igrzysk olimpijskich w kajakarstwie Karolina Naja oraz mistrz olimpijski w rzucie młotem Wojciech Nowicki.

– Jest oczywiste, że jeśli odbywa się impreza popularyzująca kajakarstwo, to powinniśmy brać w niej udział. To jest bardzo ważne, by także poprzez nasze sukcesy zachęcać do uprawiania, nawet w formie rekreacyjnej, tego pięknego sportu – mówiła Karolina Naja, czterokrotna medalistka olimpijska w kajakarskim sprincie.

– Ogromnie cieszę się, że udało się przeprowadzić ten program, bo bardzo zależy nam na tym, by popularność kajakarstwa rosła. Trzeba też zwracać uwagę na bezpieczeństwo, bo to jest przecież najważniejsze – dodał Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Kajakowego, który objął patronat nad cyklem „Aktywna Polska w kajaku”. We wszystkich wydarzeniach udział wzięło blisko tysiąc uczestników, przede wszystkim dzieci i młodzież, które każdorazowo otrzymywały za swą aktywność okolicznościowe medale.