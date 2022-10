Boczne boisko Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim ma sztuczne oświetlenie. Zobaczcie zdjęcia z otwarcia

We wtorek, 4 października, oficjalnie po modernizacji oddano do użytku boczne boisko treningowe Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim. Przy murawie zbudowano bowiem sztuczne energooszczędne oświetlenie ledowe – cztery słupy z możliwością regulacji reflektorów stanęły w rogach pełnowymiarowego, trawiastego boiska. Obiekt wzbogacił się także o nowe, przenośne trybuny i bramki. Teraz będzie mógł służyć sportowcom do późnych godzin wieczornych.