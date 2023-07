Boisko sportowe Klubu "Stal" w Grudziądzu zyskało profesjonalny system nawodnienia (OPRAC.PA)

Na boisku piłkarskim w Mniszku zamontowano system nawadniania. W poniedziałek, 10 lipca był odbiór inwestycji w obecności władz miasta i urzędu marszałkowskiego, który współfinansował ten projekt Nadesłane/UM Grudziądz

Będzie to służyło zarówno piłkarzom jak i młodzieży trenującej na boisku "Stali". Montaż automatycznego systemu podlewania murawy był bardzo konieczny. Koszt inwestycji to 100 tys. zł, z czego 40 tys. zł to dotacja z urzędu marszałkowskiego.