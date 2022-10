Bokserskie gwiazdy zachęcają do trenowania boksu. W Warszawie odbył się „Ogólnopolski Dzień Boksu”

Jednym z gości specjalnych imprezy był Krzysztof Kosedowski, były polski medalista igrzysk olimpijskich i mistrzostw Europy. – Na pewno jest tu wielu młodych ludzi, którzy nigdy nie byli na sali bokserskiej, nigdy nie mieli założonych rękawic, a dziś mają okazję zobaczyć, jakie to jest fajne. Boks jest świetną dyscyplinę. Dla mnie to była miłość od pierwszego wejrzenia. Dziś na pewno dużo młodzieży poczuło smak boksu i jestem przekonany, że jeśli z tej wielkiej grupy dziesięć osób przyjdzie trenować, a jedna z nich zostanie wielkim mistrzem, to już było warto – mówił Kosedowski.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników całą masę atrakcji. Na Torwarze stanęły profesjonalne ringi bokserskie oraz wszystkie najnowocześniejsze urządzenia do treningu bokserskiego. Z kolei pakiet startowy dla każdego uczestnika w postaci rękawic bokserskich, krokomierza oraz koszulki ufundowała Fundacja Pho3nix.