Boom na kolonie i obozy nad polskim morzem. Oferty w biurach w Kujawsko-Pomorskiem schodzą na pniu

W 2021, podobnie jak w 2020, letni wypoczynek dzieci i młodzieży będzie przebiegać w reżimie sanitarnym. Organizatorzy obozów i kolonii muszą spełnić szereg wytycznych GIS dotyczących głównie bezpieczeństwa sanitarnego, a rodzice m.in. zobowiązać się do odebrania dziecka w ciągu 12 godzin w razie wystąpienia u niego objawów mogących wskazywać na zarażenie covid-19.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Zobacz, ile i za co możesz dostać punktów

- Zainteresowanie wyjazdami dzieci i młodzieży jest na pewno większe niż w 2020 roku – mówi Tadeusz Olszewski, współwłaściciel Biura Podróży „Krystad” w Bydgoszczy. - Szacujemy, że w porównaniu z rokiem 2019, czyli sezonem sprzed pandemii, mamy około 60 proc. zgłoszeń od klientów. Obecnie bardzo dużo rodziców dopytuje o kolonie i obozy. Możemy zaproponować, m.in. pobyt nad morzem w Grzybowie, w ramach dwóch programów: „Żar tropików” – dla młodszych dzieci i „Wakacyjny relaks” – dla młodzieży do 18. roku życia. Zapraszamy też dzieci w Bieszczady, Tatry, Beskidy i Karkonosze. Sprawdzone bazy i atrakcyjne programy oraz możliwość zrealizowania bonu turystycznego są znaczącą zachętą. Najmłodsi, którzy po raz pierwszy pojadą na kolonie, mogą wybrać się do Wymysłowa koło Tucholi oraz Jarosławca nad morzem. W ofercie mamy też półkolonie w Cielu koło Bydgoszczy, gdzie możemy codziennie dowozić uczestników. Z wyjazdów zagranicznych proponujemy dzieciom przede wszystkim Hiszpanię, którą jest bardzo duże zainteresowanie. Obecnie wiele osób czeka jeszcze na decyzję w sprawie certyfikatów covidowych i pozostałych zasad dotyczących wyjazdów zagranicznych.

- Rodzice najczęściej pytają o wyjazdy dla dzieci nad polskie morze – słyszymy w Biurze Turystycznym „Turysta” we Włocławku. - Zainteresowanie jest tak duże, że wiele turnusów jest już zamkniętych. Wolne miejsca są jeszcze m.in. na koloniach w Mrzeżynie, Poddąbiu czy w bliższej okolicy – w Gąsawie w powiecie żnińskim. Z wyjazdów zagranicznych dla dzieci i młodzieży pozostała jeszcze w tej chwili głównie Bułgaria. Wszyscy czekamy na decyzję różnych krajów w sprawie m.in. certyfikatów covidowych. Na razie w większości państw wymagane jest przeprowadzenie testów, także w przypadku osób zaszczepionych, z czego często klienci nie zdają sobie sprawy.

Dzieci namawiają rodziców na wakacyjne wyjazdy

Podobnie jest w toruńskim Biurze Podróży OK Tours. - W 2020 roku anulowaliśmy wszystkie kolonie i obozy z powodu pandemii. W bieżącym 2021 postanowiliśmy wrócić do zaproponowania naszym klientom wyjazdów dla dzieci i młodzieży – mówi Barbara Oleśków, właścicielka biura. - Chętnych jest bardzo dużo. Letnie obozy i kolonie sprzedajemy od kilku miesięcy. Oferujemy pobyty nad morzem, m.in. w Dąbkach, Łazach, ale również na Mazurach czy w Borach Tucholskich. Na wyjazdy w lipcu nie ma już wolnych miejsc. Widać, że po miesiącach zdalnego nauczania dzieci bardzo chcą pojechać na wakacje. Czasem rodzice się wahają, ale dzieci wręcz namawiają ich, żeby się zgodzili. Jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, to w ofercie jest m.in. Bułgaria i Grecja.