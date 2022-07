Botaniczna 5 w Bydgoszczy. Mamy zdjęcia z rywalizacji w Myślęcinku

W Ogrodzie Botanicznym „Myślęcinek” w Bydgoszczy rozegrano kolejne zawody ogólnopolskiego cyklu Botanicznej Piątki! To wydarzenie łączy aktywne zwiedzanie ogrodu ze sportową rywalizacją. Dla dorosłych organizatorzy przygotowali trasę o długości 5 km, a najmłodsi mogli rywalizować na dystansach od 150 do 1000 metrów. Lipcowa edycja imprezy to druga odsłona Botanicznej Piątki w tym roku w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia >>>

Dariusz Bloch