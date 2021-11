Boże Narodzenie 2021 nie pomoże producentom tucznika?

- Niezmienione notowania cen tuczników raportuje większość krajów unijnych. Okres przedświąteczny charakteryzuje się większym popytem, który jest równoważony przez sezonowy wzrost podaży żywca. Osiągnięta równowaga nie pozwala na wyczekiwany wzrost cen skupu żywca. Z niepokojem obserwowana jest sytuacja związana z czwartą falą Covid-19 i obostrzenia wprowadzane w kolejnych krajach UE, które mogą prowadzić do ograniczeń życia publicznego, a w konsekwencji konsumpcji wieprzowiny - wskazuje Aleksander Dargiewicz, który stoi na czele Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG.

Niskie ceny uzyskiwane w skupie plus wysokie koszty produkcji, prowadzą do zwiększonych ubojów loch w celu ograniczenia strat, z którymi borykają się rolnicy.

Przyjrzyjmy się cenom

Liczba zamówień, w związku z nadchodzącymi świętami, rośnie. To jednak nie wpływa na wyższe stawki w krajowym skupie. Jak podał POLPIG, klasa E to średnio 5,25 zł/kg (w regionie 5,37 zł/kg - według Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie). W dniach 15–21.11.2021 w zakładach mięsnych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW cena żywca wieprzowego przeciętnie wyniosła 4,18 zł/kg. Oznacza to, że była o 2% wyższa niż przed miesiącem, ale o 1% niższa niż przed rokiem. Jak podało Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, listopadzie 2021 cena trzody chlewnej w Polsce - w walucie unijnej - wyniosła średnio 117,84 euro/100 kg - była o 10,74 euro (o 8%) niższa niż średnia w Unii oraz o 9,73 EUR (o 8%) niższa niż w Niemczech.