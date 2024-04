Brak prądu w kujawsko-pomorskim. Sprawdź gdzie 11.04 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim 11.04? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w kujawsko-pomorskim.

Gdzie obecnie (11.04 9:04) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat sępoleński Płocicz od numeru 103 do 108A, 115, 148, 153, Dąbrowa 51, 54, i przyległe.

11.04 od godz. 7:00 do 15:30 powiat żniński Tonowo 48, 49, 49a, 51, 50, 1, 2,

11.04 od godz. 7:30 do 15:00 powiat inowrocławski Popowice 1, 2, 2a, 3, 4, gospodarstwo rolne, Przerwa na czas podpiecia i odpięcia agragatu.

11.04 od godz. 8:00 do 15:00 Zaborowo 6, 7, 8, 3, 4, 5, 1, 2, 9, 11, 11a, 10,

11.04 od godz. 8:00 do 14:00 Inowrocław ulica Deszczowa, Popowicka,

11.04 od godz. 8:00 do 15:00 powiat bydgoski Dobromierz Anyżowa 45, 47, 78, 82 4a,

11.04 od godz. 8:00 do 11:00

powiat świecki Lniano ul. Wyzwolenia 25, i przyległe.

11.04 od godz. 8:00 do 15:30 Błądzim ul. Modrzewiowa działka numer 577/10, i przyległe.

11.04 od godz. 8:00 do 15:30

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat radziejowski Dobre Miasto ulice Jana Pawła II 1, Jana Pawła II 1.

4.11 od godz. 9:00 do 13:30 Gradowo, Kózki, Lubsin, Malina, Trojaczek, Zakręta, Zborowczyk.

4.11 od godz. 4:33 do 10:45 Skibin 15A, 28, 29, 29A, 30.

4.11 od godz. 7:30 do 14:00 powiat wąbrzeski Czaple 6, 7, Kotnowo 30, 31, Nowa Wieś Królewska 1, od 3 do 5, 7, 9, 14, od 55 do 58, 60, od 62 do 64, 261, 261/1, 8-354, Wieldządz 1, 2A, 3, 4, 6, od 8 do 11, od 22 do 24, od 26 do 33, 34A, 36, od 38 do 41, 44, od 47 do 49, od 52 do 55, 57, 58, 60, 61, 201/10, 201/5, 214/2, 214/8, 214/9, 215, 217/1, 218/3, 225/6, 246/1.

4.11 od godz. 8:30 do 13:30

powiat rypiński Stępowo , 239/1, Wólka 8.

4.11 od godz. 8:30 do 11:30 Puszcza Miejska od 3 do 5, od 7 do 9, 11, 12A, od 15 do 18, Puszcza Miejska 6, 6A, 12B, 13, 14, 9/2, Puszcza Rządowa 5, 6, 6A, 15/5, 18/1.

4.11 od godz. 8:30 do 14:00 Przywitowo 76, Wólka 7, 9, 10, 22, 25, 26.

4.11 od godz. 8:30 do 11:30 powiat toruński Rozgarty ulice Długa 18, 18A, 20, 20A, 20B, 22, 26, 29, 31A, 33, Sarnia 2, 114/22., Zławieś Wielka ulica Długa 49.

4.11 od godz. 8:30 do 13:30 powiat żniński Tonowo, Kaczkowo Przerwa na czas rozpięcia i podpięcia linii.

11.04 od godz. 14:00 do 15:00 Czewujewo 4, 3, 5, Izdebno 24, 25, 26, 27, 28, 29,

13.04 od godz. 7:30 do 17:00

Ojrzanowo 132a, 132, 131, 130, 6, 5, 5c, 7, 128, 129, 129a, 129b, 129d, 8, 8a, 133, 136, 137, 137b, 137f,

16.04 od godz. 8:00 do 14:00 powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości Paterek dla ulicy. Kcyńska 8, 8a, 8b, 8c 13, 15 ze stacji transformatorowej Paterek 2.

12.04 od godz. 7:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Łankowice 23, 30, 31 ze stacji transformatorowej Łankowice 3.

19.04 od godz. 7:00 do 15:00 powiat świecki Świecie ul. Solidarności numery: 1, 3, 10, i przyległe.

12.04 od godz. 7:00 do 14:30 Osie ul. Wrzosowa, i przyległe.

12.04 od godz. 7:00 do 15:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Wielkie Stwolno numery: od 13 do 26, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

16.04 od godz. 7:30 do 17:00

Tleń ul. Akacjowa 14, i przyległe.

16.04 od godz. 8:00 do 15:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Tuszynki numery: od 13 do 32 oraz od 45 do 49, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

17.04 od godz. 8:00 do 11:30 Gródek ul. Nowy Świat działka numer 267/27, i przyległe.

17.04 od godz. 8:00 do 15:30 Brzeziny 23P, i przyległe.

19.04 od godz. 8:00 do 15:30 powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Ciele ul. Modrakowa.

12.04 od godz. 7:00 do 14:00

Brak zasilania w miejscowości Łochowo ul. Geparda 16, 18, 20, 30, dz. 311/11-12.

12.04 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Łochowo ul. Szosa Nakielska 24a - c, 24, 25a, 25, 22, 20, 19, 15a, 17, 13, 4, 2, 16, 9.

15.04 od godz. 7:00 do 14:00 Brak zasilania w miejscowości Żołędowo ul. Złota; Srebrna.

16.04 od godz. 8:00 do 14:00 Borówno ul. Słoneczna numery: 1, 1A, 1B, 5A, 5B, Piękna 1, i przyległe.

16.04 od godz. 8:00 do 12:30 Brak zasilania w miejscowości Murowaniec ul. Łochowska 38; Sokola 2, 4, 6, 8, 15, 21, 26; Papugi 1, 2, 3, dz. 105/2; Agatowa 5, 25, 27, 29; Ptasia 22, 20, 18; Daleka 1, 3, 4.

16.04 od godz. 8:00 do 14:00

Brak zasilania w miejscowości Koronowo dla ulicy Truskawkowej ze stacji transformatorowej Koronowo Wiśniowa.

16.04 od godz. 8:00 do 14:00 Borówno ul. Słoneczna od numeru 21 do 35, i przyległe.

16.04 od godz. 10:00 do 15:00 Kilkuminutowe braki zasilania w miejscowości Białe Błota ul. Leśna.

17.04 od godz. 7:30 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Łochowice ul. Botaniczna 25.

19.04 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Białe Błota ul. Chmielarska 1 - 23; Cedrowa 1 - 19; Cyprysowa 4 - 15.

19.04 od godz. 8:00 do 14:00 powiat tucholski Łyskowo od numery: 11, od 14 do 21 oraz 24, i przyległe.

12.04 od godz. 8:00 do 14:30 Cekcynek ul. Hebanowa numery nieparzyste 1 oraz od 5 do 19, i przyległe.

15.04 od godz. 8:00 do 11:30

Tuchola ul. Świecka 93 K, i przyległe.

15.04 od godz. 8:30 do 12:00 Klocek 14, i przyległe.

15.04 od godz. 9:00 do 13:30 Piastoszyn ul. Główna numery: 9, 12, 15A, 29A oraz przepompownia ścieków, Leśna 4, 6, Spółdzielcza 4, 6, i przyległe.

16.04 od godz. 9:00 do 14:30 Tuchola AL. 700 Lecia numery: 27, 31, i przyległe.

17.04 od godz. 8:00 do 11:30 Laski numery: 19A, 19B, 20, i przyległe.

17.04 od godz. 8:30 do 14:30 Cekcyn ul. Szkolna numery: 46, 47, 48, 50, i przyległe.

18.04 od godz. 8:00 do 11:30 Żalno ul. Wiatrakowa 1, i przyległe.

19.04 od godz. 9:00 do 13:30 powiat inowrocławski Słońsko 44, 44 c, 44 d,

12.04 od godz. 8:00 do 12:00

Rusinowo 15, 14, 13, 12, 10, 11,

12.04 od godz. 8:00 do 14:00 Tupadły 20b świetlnica, hydrofornia

12.04 od godz. 12:00 do 16:00 Rybitwy 83, 82, 81, 80, 80a, Jan-Rol

15.04 od godz. 8:00 do 17:00 Pęchowo 16, 15, 14, 13, Będzitówek 21, 22, 23, 23a, 24, 25,

15.04 od godz. 9:00 do 13:00 Osieczek 3, 4, 5, 10, 9, 12, 24, 23, 21,

16.04 od godz. 8:00 do 14:00 Ludwiniec 15, 14, 14a, 13, 12, 11, 16, 16a, 17, 18, 18a, 19, 20, 20a,

16.04 od godz. 9:00 do 13:00 Więcławice 17, PKP, 14, 14a, 14c, 19, 10a, 11a, 10, 9a, 11, 8, 6,

17.04 od godz. 8:00 do 14:00 Dąbrówka Kujawska 14, 15, 16, 17,

18.04 od godz. 9:00 do 14:00

powiat sępoleński Brak zasilania w miejscowości Sitno 28, 29, 31, 60, 61 ze stacji transformatorowej Sitno 9.

16.04 od godz. 8:00 do 16:00 Brak zasilania w miejscowości Sitno 28, 29, 31, 60, 61 ze stacji transformatorowej Sitno 9.

17.04 od godz. 7:00 do 18:00 Brak zasilania w miejscowości Sośno - Zielonka 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21a, 22 ze stacji transformatorowej Sośno 3.

18.04 od godz. 7:00 do 15:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

