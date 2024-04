Brak prądu w kujawsko-pomorskim. Sprawdź gdzie 6.04 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat włocławski

Brześć Kujawski ulice Konarskiego 38, 48, 48/A, 50, 51, 53, 55, 56, 56B, 57, 57A, 57b, 58, 58A, 62, 63, 66, 67, 69, 71, 290/4, 32, 6/6, DZ. 585/1, Traugutta 32, 32A, 34, 38, 40, 42, 44, Włodzimierza Karczemnego 1, 5, 6/7, 8/1, 8/2.

4.06 od godz. 9:00 do 12:00

powiat świecki

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Sulnówko numery: od 35 do 46, od 55 do 67, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

6.04 od godz. 7:00 do 17:00