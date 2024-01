Brakuje maszynistów w Kujawsko-Pomorskiem. "Chciałem odejść po tym, jak dziewczyna rzuciła mi się pod pociąg"

Rozmawialiśmy też z bydgoskim maszynistą Arrivy, który chciał zrezygnować z pracy po tym, jak młoda dziewczyna rzuciła się pod jego pociąg i nic nie mógł zrobić, żeby ją uratować.

- Reanimowałem ją, niestety, bez skutku. Trauma zostanie do końca życia. Chciałem nawet rzucić robotę, ale co to by dało, cały czas mam ten obraz przed oczami! - opowiada.