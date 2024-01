Pierwszy w Kujawsko-Pomorskiem pociąg metropolitalny ruszył z inicjatywy Torunia. Co w Bydgoszczy?

Pociąg metropolitalny w Toruniu. Kto go finansuje?

Został uruchomiony dzięki inicjatywie Torunia, powiatu i gmin. To coś zupełnie nowego, bo dotąd samorządy gminne nie dokładały do kolei. Co ciekawe, w Toruniu mówi się, że to dopiero początek i takich pociągów będzie przybywać.

Na trasie Toruń-Czernikowo jeździło, do 11 grudnia zeszłego roku, sześć par pociągów dziennie, odtąd jest ich siedem (dodatkowa para kursuje od poniedziałku do piątku).