Brat udawał brata, a siostra siostrę żeby nie dostać mandatu za brak maseczki. Plan im się nie powiódł i wpadli w ręce policji

Policja dostała zgłoszenie o awanturze w sklepie na osiedlu Południe we Włocławku. To było w poprzedni czwartek. Powodem interwencji było podejrzenie kradzieży towaru przez trzech mężczyzn. Funkcjonariusze ustalili jednak, że kradzieży nie było.

Maseczki ochronne

Wyszło na jaw, że młodzieniec ma ponad 3 promile alkoholu. Trafił do aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut posługiwania się dokumentem tożsamości innej osoby. Odpowie ponadto za nieprzestrzeganie obostrzeń sanitarnych, więc za brak maseczki też może dostać mandat.

- Okazał on mundurowym dowód osobisty swojego młodszego brata, bo chciał uniknąć kary - informuje sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Była natomiast akcja z maseczkami. Dwóch ze wspomnianych trzech mężczyzn nie założyło maseczek ochronnych. To wiązało się z wykroczeniem. Jeden mężczyzna został ukarany mandatem na miejscu. Drugi podczas legitymowania popełnił przestępstwo.

Podobne incydenty, gdzie sprawca udaje kogoś innego, najczęściej krewnego, zdarzają się w naszym regionie. Znowu Włocławek: policjanci zatrzymali do rutynowej kontroli samochód. Kierowca podał dane, ale utrzymywał, że nie ma przy sobie prawa jazdy i innych dokumentów. 27-latek wreszcie przyznał, że przekazał nie swoje dane, ale swojego brata. Zrobił to, bo jak tłumaczył, prowadził auto mimo nałożonego zakazu i bał się konsekwencji.

Kradzież sera

46-latek z Grudziądza został przyłapany na kradzieży sera w sklepie. Wylądował w zakładzie karnym. Pewnie, że za kradzież sera nikt nie pójdzie do więzienia, ale ten mężczyzna wcześniej był na bakier z prawem. Policja, prokuratura i sąd szukali go w związku z włamaniem. Winowajca ponad rok skutecznie się ukrywał. A gdy już został złapany „na serze”, to podał funkcjonariuszom imię i nazwisko brata, a nie własne.