26-latek z Włocławka udawał brata. Tak właśnie chciał uniknąć kary za brak nałożonej maseczki w sklepie

Policja została powiadomiona o awanturze w sklepie na osiedlu Południe we Włocławku. To było w czwartek (20 stycznia 2022) po południu. Powodem interwencji było podejrzenie kradzieży towaru przez trzech mężczyzn. Wysłany patrol (policjant i strażnik miejski) ustalił, że jednak nie doszło do kradzieży.

Na tym nie koniec. Dwóch mężczyzn nie miało założonych maseczek ochronnych. To wiązało się z wykroczeniem. Jeden mężczyzna został ukarany mandatem na miejscu. Drugi podczas legitymowania popełnił przestępstwo. Posłużył się bowiem cudzym dokumentem tożsamości.