Brodnicki Budżet Obywatelski 2022. Do wydania jest kilkaset tysięcy złotych! Można składać wnioski

Do 15 września można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego Brodnicy

Od środy, 1 września do środy, 15 września mieszkańcy Brodnicy na formularzu zgłoszeniowym dostępnym pod tym linkiem mogą opisywać swoje pomysły, a następnie przekazywać je do Budżetu Obywatelskiego Brodnicy. Do podziału jest aż 600 tys. zł, a realizacja wybranych pomysłów rozpocznie się w 2022 r. Przypominamy, że propozycje projektów mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Brodnicy, ale każdy z mieszkańców ma prawo zgłosić wyłącznie jeden projekt. Do złożonych projektów należy dołączyć listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 10 mieszkańców Brodnicy. Wzór tej listy jest dostępny pod tym linkiem. Co ważne, do grupy 10 osób popierających projekt nie wlicza się projektodawcy. Należy pamiętać, że zgłaszający projekt określa przybliżony koszt realizacji danego pomysłu według własnego oszacowania, a koszt jednego projektu nie może przekroczyć w tym roku 480 tys. zł. Z kolei każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę projektów.