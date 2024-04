Brooklyn Beckham - tak teraz wygląda najstarszy syn Davida i Victorii Beckham. Jest związany z aktorką Nicolą Peltz [23.04.2024] Joachim Przybył

Tak teraz wygląda i tak żyje Brooklyn Beckham - najstarszy syn Davida i Victorii Beckham. Jego żoną jest aktorka Nicole Peltz.

Brooklyn to najstarszy z czwórki dzieci Dawida i Victorii Beckhama. Jego przyjście na świat było wielkim wydarzeniem w Wielkiej Brytanii. Co teraz robi syn słynnego angielskiego piłkarza? Nie wyszło mu w sporcie, fotografii i kuchnia, a teraz wspiera karierę aktorską swojej żony, Nicole. Tak wygląda, mieszka i żyje na co dzień Brooklyn Beckham. Niedawno skończył już 25 lat!